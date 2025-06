Théâtre Prévert Molière Espace Orfeuille Charpey 26 juin 2025 07:00

Drôme

Théâtre Prévert Molière Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Présentation du travail d’atelier 2024/2025 des enfants et adultes de Charpey.

Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil

Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asspotart.theatrepassage@gmail.com

English :

Presentation of the 2024/2025 workshop by Charpey’s children and adults.

German :

Präsentation der Atelierarbeit 2024/2025 von Kindern und Erwachsenen aus Charpey.

Italiano :

Presentazione del laboratorio 2024/2025 da parte di bambini e adulti di Charpey.

Espanol :

Presentación del taller 2024/2025 por niños y adultos de Charpey.

