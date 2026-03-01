Théâtre Prière aux vivants Briare

Théâtre Prière aux vivants

Le Théâtre de l’Escabeau à Briare accueille Prière aux vivants , une création de la Scala saluée par Télérama. Une pièce intense et sensible à découvrir samedi 7 mars à 20h30 et dimanche 8 mars à 16h. Un moment de théâtre poignant qui invite à la réflexion et à l’émotion.

Deux représentations sont proposées samedi 7 mars à 20h30 et dimanche 8 mars à 16h. Une occasion de découvrir un théâtre exigeant et vibrant dans le cadre intimiste du Théâtre de l’Escabeau, lieu culturel incontournable à Briare pour les amateurs de spectacles vivants. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de scène et de création contemporaine. 8 .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14 reservation@theatre-escabeau.com

English :

The Théâtre de l’Escabeau in Briare welcomes Prière aux vivants , a creation by La Scala acclaimed by Télérama. An intense, sensitive play to discover on Saturday March 7 at 8:30pm and Sunday March 8 at 4pm. A moment of poignant theater that invites reflection and emotion.

