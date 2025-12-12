THÉÂTRE PRIMAVERA CHERI FAUT QU’ON PARLE Sainte-Marie-la-Mer

THÉÂTRE PRIMAVERA CHERI FAUT QU’ON PARLE Sainte-Marie-la-Mer jeudi 12 février 2026.

Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Début : 2026-02-12 21:00:00
fin : 2026-02-12

2026-02-12

Sandrine et Patrick sont fous amoureux l’un de l’autre mais avec un petit … un très petit… un très très petit point de discorde…
Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00 

English :

Sandrine and Patrick are madly in love with each other, but with one small … one very small … one very, very small point of contention…

