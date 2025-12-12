THÉÂTRE PRIMAVERA LA BELLE HÉLÈNE ET LES GARÇONS Sainte-Marie-la-Mer
THÉÂTRE PRIMAVERA LA BELLE HÉLÈNE ET LES GARÇONS Sainte-Marie-la-Mer jeudi 26 février 2026.
THÉÂTRE PRIMAVERA LA BELLE HÉLÈNE ET LES GARÇONS
Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 21:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Quel lien peut-il y avoir entre la plus belle reine de la mythologie grecque, Jacques Offenbach et une série télévisée à succès des années 90?
.
Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
English :
What’s the connection between the most beautiful queen of Greek mythology, Jacques Offenbach and a hit TV series from the 90s?
L’événement THÉÂTRE PRIMAVERA LA BELLE HÉLÈNE ET LES GARÇONS Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2025-12-12 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER