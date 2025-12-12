THÉÂTRE PRIMAVERA UNE SEMAINE PAS PLUS ! Sainte-Marie-la-Mer
Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Début : 2026-03-12 21:00:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Paul fait croire à sa fiancée que son meilleur ami, Martin, vient de perdre sa mère et qu’il va s’installer chez eux pour quelque temps.
Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
English :
Paul tells his fiancée that his best friend, Martin, has just lost his mother and is moving in with them for a while.
