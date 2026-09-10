Théâtre Printemps Nicolas Kerszenbaum Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Théâtre Printemps Nicolas Kerszenbaum

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-29 19:30:00

fin : 2026-09-29 21:00:00

Date(s) :

2026-09-29 2026-09-30

Tu connais la baie de Somme ? Les phoques, la salicorne qui croque, les grands ciels et les paysages instagrammables ? Idéal pour un week-end bio très “retour à la nature”. Orion, 24 ans, a d’autres préoccupations que de contempler les marées. À Amiens, il fait la fête, expérimente des choses plus piquantes que les plantes locales et repousse l’idée de grandir. Son couple, lui, explose en plein vol. Dix-sept ans plus tard, on retrouve Orion accompagné d’une adolescente sans nombril qui se prétend sa fille. Et ils vivent heureux jusqu’à… Ben non. Pas vraiment. Les trajectoires se croisent, les récits s’absorbent comme un fleuve qui charrie ses alluvions. Ici, le paysage devient histoire et les récits deviennent paysages. Alors, prêt pour une balade en Picardie ?Tout public

24 .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56

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English :

Have you heard of the Baie de Somme? The seals, the crunchy glasswort, the vast skies, and the Instagram-worthy landscapes? It’s the perfect spot for an organic weekend that’s all about “getting back to nature.” Orion, 24, has other things on his mind than gazing at the tides. In Amiens, he parties, experiments with things spicier than the local plants, and resists the idea of growing up. His relationship, meanwhile, falls apart out of the blue. Seventeen years later, we find Orion accompanied by a teenage girl with no navel who claims to be his daughter. And they live happily ever after until… Well, no. Not really. Paths cross, stories merge like a river carrying its silt. Here, the landscape becomes history and the stories become landscapes. So, ready for a stroll through Picardy?

L’événement Théâtre Printemps Nicolas Kerszenbaum Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-28 par DESTINATION NANCY