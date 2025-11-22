Théâtre Privezac
Théâtre Privezac samedi 22 novembre 2025.
Théâtre
Privezac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Les hommes sont des femmes comme les autres. Une comédie écrire et mise en scène par Manuel Montero avec Fanny Toquero, Manuel Montero et Fabrice Simon. Rendez-vous à la salle des fêtes à 20 h 30, uniquement sur réservation au 06 81 24 31 70 ou 06 64 01 33 30, buvette sur place. (Mélo d’Amélie) .
Privezac 12350 Aveyron Occitanie +33 6 64 01 33 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Privezac a été mis à jour le 2025-11-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)