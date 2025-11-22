Théâtre Privezac

Théâtre

Les hommes sont des femmes comme les autres. Une comédie écrire et mise en scène par Manuel Montero avec Fanny Toquero, Manuel Montero et Fabrice Simon. Rendez-vous à la salle des fêtes à 20 h 30, uniquement sur réservation au 06 81 24 31 70 ou 06 64 01 33 30, buvette sur place. (Mélo d’Amélie) .

Privezac 12350 Aveyron Occitanie +33 6 64 01 33 30

