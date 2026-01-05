Théâtre : Prof L’Acousti’k Miniac-Morvan Vendredi 9 janvier, 21h00 PT = 10 € / TR = 5 € (-12 ans), réservation : 06 60 78 76 44

Académie Supérieure de Théâtre de la Côte d’Émeraude (ASTCE)

Venez suivre les pérégrinations d’un Prof… disons, pas tout à fait comme les autres.

jean Pierre Dopagne nous plonge dans l’univers de l’enseignement, au travers d’un personnage particulièrement caustique. Ce dernier nous dépeint l’écosystème scolaire avec une belle et amusante acidité.

### Infos pratiques

Pièce de jean-Pierre Dopagne.

Comédien : Marc Potiez.

Mise en scène : Franck Lemarié.

Durée du spectacle : 1h20.

**Vendredi 9 janvier** 2026 à 21h00 à l’Acousti’k.

Organisation : Académie Supérieure de Théâtre de la côte d’Emeraude.

Tarif : PT = 10 € / TR = 5 € (-12 ans)

Réservation : 06 60 78 76 44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-09T23:00:00.000+01:00

1

https://www.miniac-morvan.fr/ 06 60 78 76 44

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

