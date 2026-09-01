Théatre Promis, Juré Crashé Salle des Fêtes La Hague

Informations pratiques

La Hague

Théatre Promis, Juré Crashé

Salle des Fêtes Gréville-Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 20:30:00

fin : 2026-10-04 23:00:00

Date(s) :

2026-10-04

La Bande Des loufoques est de retour en 2026 pour une représentation de théâtre à la salle des fêtes de Gréville-Hague

Réservations conseillées aux permanences à la salle de convivialité de Branville-Hague:

– Mercredi 09/09/2026 de 16H à 18H

– Samedi 12/09/2026 de 10H à 12H

– Mercredi 16/09/2026 de 16H à 18H

Tarifs Adulte: 8€

Enfant de -12 ans: 4€

Enfant de -4 ans: gratuit .

Salle des Fêtes Gréville-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 88 58 26 23 dany.huyghe@laposte.net

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English : Théatre Promis, Juré Crashé

L’événement Théatre Promis, Juré Crashé La Hague a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Cotentin La Hague