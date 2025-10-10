[Théâtre] Psychodrame Dieppe Scène Nationale Dieppe

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

Jouer pour soigner.

Dans un centre psychiatrique pour femmes, six soignantes animent des séances chaque semaine durant lesquelles les patientes rejouent leurs traumatismes. Mais les moyens manquent, le dispositif est menacé. Elles s’accrochent pourtant, déterminées à accompagner jusqu’au bout quatre patientes en pleine tempête intérieure et peut-être à panser aussi leurs propres blessures.

Créée collectivement à partir de témoignages et d’expériences vécues, cette pièce explore, entre théâtre et thérapie, les monstres et les peurs enfouies dans l’inconscient féminin.

Une pièce intense. — La Croix

Ce théâtre réjouit. Il invente des scènes qui frôlent parfois la loufoquerie. Il touche, aussi, à travers les déflagrations toujours sensibles, toujours délicates, de femmes qui apprennent, comme elles peuvent, à comprendre qui elles sont. — La Terrasse

Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale. .

