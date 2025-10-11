Théâtre Punkes, ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Théâtre Punkes, ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher samedi 11 octobre 2025.

Théâtre Punkes, ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Épopée joyeuse et musicale, Punk•e•s retrace l’histoire des Slits, le premier groupe de punk féminin.

Londres, 1976. Le pays est proche de l’implosion. Les Clash et les Sex Pistols s’imposent sur le devant de la scène. Dans ce tourbillon électrique, quatre jeunes femmes revendiquent haut et fort leur droit de faire de la musique comme elles le veulent, sans concessions ni compromis.

En découvrant leurs aventures, les parents, les grands-parents renoueront avec leurs espérances d’enfants et les jeunes gens s’identifieront à la vitalité des personnages, leur culot, leur volonté de changer les mentalités.

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

English : Théâtre Punkes, ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Punkes, ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie