Théâtre Salle Jean Féron Putanges-le-Lac

Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac Orne
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-02-08
2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08
L’association les Amis du Théâtre du Pays de Putanges présente son nouveau spectacle.
Pièce enfants Enfin tranquille de Géraldine Menuet
Pièce adultes Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion de Jerôme Dubois
Adultes 7 € & enfants -12 ans 3 € .
Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 86 57
