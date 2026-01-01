Théâtre Salle Jean Féron Putanges-le-Lac

Théâtre

Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac Orne

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-02-08

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

L’association les Amis du Théâtre du Pays de Putanges présente son nouveau spectacle.

Pièce enfants Enfin tranquille de Géraldine Menuet

Pièce adultes Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion de Jerôme Dubois

Adultes 7 € & enfants -12 ans 3 € .

Salle Jean Féron Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 86 57

