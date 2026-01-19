Théâtre PYJAMA POUR 6 Salle OSTRA (salle des fêtes) Plouézec

Théâtre PYJAMA POUR 6

Salle OSTRA (salle des fêtes) Route de la Gare Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-08 22:30:00

Date(s) :

2026-02-07

La troupe PLOUBAZ’ART vous présente sa pièce PYJAMA POUR 6 de Marc CAMOLETTI, auteur très connu pour ses pièces de Vaudeville . Buvette sur place. Au profit de l’association Au Pré de Didrouz. .

Salle OSTRA (salle des fêtes) Route de la Gare Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 92 23 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre PYJAMA POUR 6 Plouézec a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol