Théâtre Pyjama pour 6 Salle OSTRA (salle des fêtes) Plouézec

Théâtre Pyjama pour 6

Salle OSTRA (salle des fêtes) Route de la Gare Plouézec Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:50:00

fin : 2026-02-08 18:20:00

Date(s) :

2026-02-08

La troupe PLOUBAZ’ART vous présente sa pièce Pyjama pour 6 de Marc Camoletti, auteur très connu pour ses pièces de Vaudeville . Buvette sur place. Au profit de l’association Au Pré de Didrouz. .

