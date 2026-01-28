Théâtre Pyjama pour 6 Salle OSTRA (salle des fêtes) Plouézec
Salle OSTRA (salle des fêtes) Route de la Gare Plouézec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-02-08 15:50:00
fin : 2026-02-08 18:20:00
2026-02-08
La troupe PLOUBAZ’ART vous présente sa pièce Pyjama pour 6 de Marc Camoletti, auteur très connu pour ses pièces de Vaudeville . Buvette sur place. Au profit de l’association Au Pré de Didrouz. .
Salle OSTRA (salle des fêtes) Route de la Gare Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 92 23 42
