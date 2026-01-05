Théâtre : Pyjama pour six L’Acousti’k Miniac-Morvan 10 et 11 janvier PT = 10 € / TR = 5 € (-12 ans), réservation : 06 60 78 76 44

Académie Supérieure de Théâtre de la Côte d’Émeraude (ASTCE)

Bernard invite sa maitresse Brigitte dans sa maison de campagne afin de ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire.

Pour justifier cette présence que sa femme pourrait trouver bizarre, il propose en même temps à son ami Robert de venir passer le week-end, à charge pour lui de faire passer Brigitte pour sa propre maitresse.

Ce que Bernard ignore, c’est que Robert est l’amant de sa femme, et que cette dernière a engagé une aide ménagère qui se prénomme également Brigitte.

### Intention Artistique

L’ASTCE avait l’intention pour cette nouvelle année théâtrale, de rendre un peu plus légère la rencontre avec son public. Nous avons donc décidé de présenter cette pièce de Marc Camoletti, qui tire les ficelles, artifices et clichés du boulevard contemporain. De cette substantielle moelle déjantée, rires et amusements vous seront garanties.

### Infos pratiques

Pièce de Marc Camoletti.

Distribution : Gisèle Chatal, Cyrille Labbé, Franck Lemarié, Roselyne Robinault, Roselyne Rouxel, Benoit Anet.

Mise en scène Franck Lemarié.

Durée du spectacle : 2h00.

**Samedi 10 Janvier** 2026 à 20h30 et **dimanche 11 janvier** 2026 à 14h30 à l’Acousti’k.

Organisation : Académie Supérieure de Théâtre de la côte d’Emeraude.

Tarif : PT = 10 € / TR = 5 € (-12 ans).

Réservation : 06 60 78 76 44.

https://www.miniac-morvan.fr/ 06 60 78 76 44

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



