Théâtre Pyjama pour six

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Pyjama pour six, comédie de Marc Camoletti, enchaîne quiproquos et situations explosives. Une soirée théâtre drôle et rythmée pour rire sans retenue autour d’un vaudeville irrésistible.

Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du rire et des quiproquos avec Pyjama pour six, la célèbre comédie de Marc Camoletti. Dans cette pièce rythmée et délicieusement absurde, un simple anniversaire tourne au chaos lorsque mensonges, liaisons secrètes et identités brouillées s’entremêlent. Entre maîtresse invitée, ami complice, mari imprévu et aide-ménagère inattendue, la mécanique comique s’emballe pour offrir une cascade de situations aussi improbables qu’hilarantes.

Portée par une troupe dynamique, cette comédie en français joue sur le rythme, les malentendus et l’art du vaudeville pour entraîner le public dans un tourbillon de rebondissements. Une soirée théâtre pleine d’énergie, idéale pour se divertir et partager un moment léger et convivial. .

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 48 46 le360@soultz68.fr

English :

Pyjama pour six, a comedy by Marc Camoletti, is a succession of misunderstandings and explosive situations. A funny, fast-paced evening of unrestrained laughter in an irresistible vaudeville.

L’événement Théâtre Pyjama pour six Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller