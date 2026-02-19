Théâtre Pyjama pour six Tosse
Théâtre Pyjama pour six
Salle de Maremne Tosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Une comédie hilarante à ne pas rater !
Participez à cette soirée théâtrale ! Une comédie hilarante à ne pas rater !
Mise en scène Jeanne Montagné.
Réservations à la mairie par mail ou billetterie sur place. .
Salle de Maremne Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@tosse.fr
English : Théâtre Pyjama pour six
A hilarious comedy not to be missed!
