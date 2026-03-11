THÉÂTRE QUAND JE SERAI GRANDE… TU SERAS UNE FEMME, MA FILLE

Fouzilhon Hérault

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

2026-05-05

Être une femme. Avec les rêves que l’on avait petite fille. Avec les rêves que l’on a pour nos filles… Inspiré d’entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans, ce spectacle établit un état des lieux de la condition, des désirs et de l’évolution des femmes durant ces quatre-vingt dernières années. Seule en scène, Catherine Hauseux incarne quatre générations de femmes, avec leurs espoirs et leurs contradicions. Juste, poignant et drôle. Un hymne à la liberté !

Plein tarif 14€ Adhérents, chômeurs & étudiants 10€ Moins de 18 ans 6€. Adhésion à l’association 15€. Sur réservation. .

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 69 38 49 34 resatdp@gmail.com

English :

Being a woman. With the dreams we had as little girls. With the dreams we have for our daughters… Catherine Hauseux, alone on stage, portrays four generations of women, with their hopes and contradictions. Fair, poignant and funny. A hymn to freedom!

Full price: 14? Members, unemployed & students: 10? Under 18s: 6? Association membership: 15? By reservation only

