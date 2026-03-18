Théâtre Quand la Chine téléphonera Aire-sur-l’Adour
Théâtre Quand la Chine téléphonera Aire-sur-l’Adour samedi 28 mars 2026.
Théâtre Quand la Chine téléphonera
Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le samedi 28 mars 2026 à 20h30, la troupe Les illuminés du Marsan joue une comédie intitulée Quand la Chine Téléphonera… , au Centre d’Animation de Aire sur l’Adour ( 22 Rue du Jardin Public, 40800 Aire-sur-l’Adour)
SYNOPSIS
Aimée est une jeune femme qui croque la vie à pleines dents. Elle est résolue à trouver son prince charmant et devenir une star de cinéma. Jeanne, la sœur d’Aimée, est une femme posée qui s’est engagée à soutenir clandestinement la culture tibétaine, malgré la censure chinoise. Mon petit doigt me dit que Jeanne va au-devant de gros ennuis… Une comédie drôle où les événements s’enchaînent dans une ambiance à suspens criminel, pour une soirée de détente et de rire.
(tout public) .
Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Théâtre Quand la Chine téléphonera
L’événement Théâtre Quand la Chine téléphonera Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-14 par Tourisme Aire Eugénie