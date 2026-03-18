Théâtre Quand la Chine téléphonera

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le samedi 28 mars 2026 à 20h30, la troupe Les illuminés du Marsan joue une comédie intitulée Quand la Chine Téléphonera… , au Centre d’Animation de Aire sur l’Adour ( 22 Rue du Jardin Public, 40800 Aire-sur-l’Adour)

SYNOPSIS

Aimée est une jeune femme qui croque la vie à pleines dents. Elle est résolue à trouver son prince charmant et devenir une star de cinéma. Jeanne, la sœur d’Aimée, est une femme posée qui s’est engagée à soutenir clandestinement la culture tibétaine, malgré la censure chinoise. Mon petit doigt me dit que Jeanne va au-devant de gros ennuis… Une comédie drôle où les événements s’enchaînent dans une ambiance à suspens criminel, pour une soirée de détente et de rire.

(tout public) .

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Théâtre Quand la Chine téléphonera

L’événement Théâtre Quand la Chine téléphonera Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-14 par Tourisme Aire Eugénie