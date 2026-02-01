Théâtre Quand la Chine téléphonera rue du Stade Avermes

Théâtre Quand la Chine téléphonera

rue du Stade Isléa Avermes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

La troupe amateur Les Ch’tits Théâtreux (Association touristique sportive et culturelle des

administrations financières ou ATSCAF), jouera une pièce en deux actes de Patricia Levre Quand la Chine téléphonera.

.

rue du Stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 34 93 39

English :

The amateur troupe Les Ch?tits Théâtreux (Association touristique sportive et culturelle des

administrations financières, or ATSCAF), will perform a two-act play by Patricia Levre: Quand la Chine téléphonera.

