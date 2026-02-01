Théâtre Quand la Chine téléphonera rue du Stade Avermes
Théâtre Quand la Chine téléphonera rue du Stade Avermes vendredi 20 février 2026.
Théâtre Quand la Chine téléphonera
rue du Stade Isléa Avermes Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
La troupe amateur Les Ch’tits Théâtreux (Association touristique sportive et culturelle des
administrations financières ou ATSCAF), jouera une pièce en deux actes de Patricia Levre Quand la Chine téléphonera.
.
rue du Stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 34 93 39
English :
The amateur troupe Les Ch?tits Théâtreux (Association touristique sportive et culturelle des
administrations financières, or ATSCAF), will perform a two-act play by Patricia Levre: Quand la Chine téléphonera.
L’événement Théâtre Quand la Chine téléphonera Avermes a été mis à jour le 2026-02-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région