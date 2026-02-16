Théâtre Quand la ville se lève Espace Boris Vian Montluçon

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-04-22 20:00:00
fin : 2026-04-23

2026-04-22 2026-04-23

Un voyage temporel sous haute tension pour lutter contre nos destins bétonnés.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18  billetterie@cdntdi.com

English :

A high-voltage journey through time to combat our concrete destinies.

