Théâtre Quand on aime on ne compte pas Cinéma Peyrat-le-Château
Théâtre Quand on aime on ne compte pas Cinéma Peyrat-le-Château mercredi 24 septembre 2025.
Théâtre Quand on aime on ne compte pas
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Spectacle de Théâtre avec Joe et Hugh
Pépère à sa femme J’te dis qu’elle est dans les griffes d’un ogre ou quelque chose.
Mémère toute en délicatesse va les faire plonger dans leurs souvenirs pour envoyer des messages à leur petite fille, Mélissandine.
Un spectacle de 55mn qui comprend du texte de théâtre, du conte, de la chanson.
Public ados et adultes
Participation au chapeau .
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr
English : Théâtre Quand on aime on ne compte pas
German : Théâtre Quand on aime on ne compte pas
Italiano :
Espanol : Théâtre Quand on aime on ne compte pas
L’événement Théâtre Quand on aime on ne compte pas Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-08-21 par SPL Terres de Limousin