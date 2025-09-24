Théâtre Quand on aime on ne compte pas Cinéma Peyrat-le-Château

Théâtre Quand on aime on ne compte pas

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Spectacle de Théâtre avec Joe et Hugh

Pépère à sa femme J’te dis qu’elle est dans les griffes d’un ogre ou quelque chose.

Mémère toute en délicatesse va les faire plonger dans leurs souvenirs pour envoyer des messages à leur petite fille, Mélissandine.

Un spectacle de 55mn qui comprend du texte de théâtre, du conte, de la chanson.

Public ados et adultes

Participation au chapeau .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr

