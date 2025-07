Théâtre Quand s’allument les lampes Village détruit de Fleury Fleury-devant-Douaumont

Théâtre Quand s’allument les lampes

Village détruit de Fleury Avenue du corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Vendredi 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-06 21:30:00

2025-09-05 2025-09-06

Tout commence par la découverte d’une boîte en métal, contenant depuis 100 ans les lettres d’une famille meusienne…

Ce précieux témoignage d’un quotidien ordinaire ébranlé par la guerre a servi d’inspiration à ce spectacle inédit, une création originale de la Compagnie DesMiracles conçue spécialement pour le Mémorial de Verdun.

Dans le cadre bouleversant du village détruit de Fleury-devant-Douaumont, cette déambulation théâtrale et musicale croise les destins de civils et de soldats. Leurs danses et leurs chants retracent l’exil, les combats et les amours contrariés de deux amants séparés par la guerre. Entre le témoignage et l’évocation poétique, ce spectacle au cœur d’un village fantôme nous transporte à travers le temps, pour faire résonner avec force les vertus de la paix.

Texte et mise en scène Franck Lemaire

Avec Fabrice Colombero, Olivier Piéchaczyk, Lucas Vadillo et Apolline Lecogne

Et le soutien musical du quatuor de Nicolas Marty, Anna Wolozyn et Thierry Accard

Régie générale Ruben Trouillet

Deux représentations auront lieu Vendredi 5 et samedi 6 septembre 2025 à 20h. Rendez-vous à l’accueil du Mémorial de Verdun.

La représentation aura lieu à l’extérieur, dans le village détruit de Fleury-devant-Douaumont. Prévoir des vêtements adaptés à l’extérieur.

Réservations en ligne vivement conseillées.Tout public

Village détruit de Fleury Avenue du corps Européen Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 88 19 16 info@memorial-verdun.fr

English :

It all begins with the discovery of a metal box containing 100 years’ worth of letters from a family in the Meuse region of France…

This precious testimony to an ordinary daily life shaken by war served as the inspiration for this unique show, an original creation by Compagnie DesMiracles designed especially for the Verdun Memorial.

In the heartbreaking setting of the destroyed village of Fleury-devant-Douaumont, this theatrical and musical journey crosses the destinies of civilians and soldiers. Their dances and songs retrace the exile, battles and thwarted loves of two lovers separated by war. Part testimonial, part poetic evocation, this show, set in the heart of a ghost village, takes us back in time to forcefully echo the virtues of peace.

Written and directed by Franck Lemaire

Starring Fabrice Colombero, Olivier Piéchaczyk, Lucas Vadillo and Apolline Lecogne

With musical support from the Nicolas Marty, Anna Wolozyn and Thierry Accard quartet

Stage manager: Ruben Trouillet

Two performances will take place: Friday September 5 and Saturday September 6, 2025 at 8pm. Meet at the Verdun Memorial reception desk.

The performance will take place outdoors, in the destroyed village of Fleury-devant-Douaumont. Please bring appropriate outdoor clothing.

Online reservations strongly recommended.

German :

Alles beginnt mit der Entdeckung einer Blechdose, die seit 100 Jahren die Briefe einer Familie aus dem Departement Meusienne enthält…

Dieses wertvolle Zeugnis eines gewöhnlichen Alltags, der durch den Krieg erschüttert wurde, diente als Inspiration für dieses neuartige Schauspiel, eine Originalkreation der Compagnie DesMiracles, die speziell für das Mémorial de Verdun konzipiert wurde.

Vor der erschütternden Kulisse des zerstörten Dorfes Fleury-devant-Douaumont kreuzen sich in dieser theatralischen und musikalischen Wanderung die Schicksale von Zivilisten und Soldaten. Ihre Tänze und Gesänge zeichnen das Exil, die Kämpfe und die widersprüchliche Liebe zweier Liebender nach, die durch den Krieg getrennt wurden. Diese Aufführung in einem Geisterdorf ist eine Mischung aus Zeitzeugenbericht und poetischer Beschwörung und versetzt uns in eine andere Zeit, um die Tugenden des Friedens zum Klingen zu bringen.

Text und Regie: Franck Lemaire

Mit Fabrice Colombero, Olivier Piéchaczyk, Lucas Vadillo und Apolline Lecogne

Und die musikalische Unterstützung des Quartetts von Nicolas Marty, Anna Wolozyn und Thierry Accard

Allgemeine Regie: Ruben Trouillet

Es finden zwei Aufführungen statt: Freitag, den 5. und Samstag, den 6. September 2025 um 20 Uhr. Treffpunkt ist der Empfang des Mémorial de Verdun.

Die Aufführung findet im Freien, im zerstörten Dorf Fleury-devant-Douaumont, statt. Bitte bringen Sie für den Außenbereich geeignete Kleidung mit.

Online-Reservierungen werden dringend empfohlen.

Italiano :

Tutto ha inizio con il ritrovamento di una scatola di metallo contenente 100 anni di lettere di una famiglia della regione della Mosa…

Questa preziosa testimonianza di un’ordinaria quotidianità scossa dalla guerra ha ispirato questo spettacolo originale, creato dalla Compagnie DesMiracles appositamente per il Memoriale di Verdun.

Sullo sfondo profondamente toccante del villaggio distrutto di Fleury-devant-Douaumont, questo viaggio teatrale e musicale incrocia i destini di civili e soldati. Le danze e le canzoni ripercorrono l’esilio, i combattimenti e gli amori contrastati di due amanti separati dalla guerra. In parte testimonianza, in parte evocazione poetica, questo spettacolo ambientato nel cuore di un villaggio fantasma ci porta in un viaggio nel tempo, un potente promemoria delle virtù della pace.

Scritto e diretto da Franck Lemaire

Interpreti Fabrice Colombero, Olivier Piéchaczyk, Lucas Vadillo e Apolline Lecogne

Con il supporto musicale del quartetto Nicolas Marty, Anna Wolozyn e Thierry Accard

Direttore di scena: Ruben Trouillet

Due spettacoli: venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025 alle ore 20.00. Appuntamento alla reception del Memoriale di Verdun.

Lo spettacolo si svolgerà all’aperto, nel villaggio distrutto di Fleury-devant-Douaumont. Si prega di portare un abbigliamento adatto all’aperto.

Si raccomanda vivamente la prenotazione online.

Espanol :

Todo comienza con el descubrimiento de una caja metálica que contiene 100 años de cartas de una familia de la región de Mosa…

Este precioso testimonio de una vida cotidiana ordinaria sacudida por la guerra sirvió de inspiración para este original espectáculo, creado por la Compagnie DesMiracles especialmente para el Memorial de Verdún.

Con el pueblo destruido de Fleury-devant-Douaumont como telón de fondo, este viaje teatral y musical cruza los destinos de civiles y soldados. Sus danzas y canciones rememoran el exilio, los combates y los amores frustrados de dos amantes separados por la guerra. En parte testimonio, en parte evocación poética, este espectáculo ambientado en el corazón de un pueblo fantasma nos lleva de viaje en el tiempo, un poderoso recordatorio de las virtudes de la paz.

Escrita y dirigida por Franck Lemaire

Protagonistas Fabrice Colombero, Olivier Piéchaczyk, Lucas Vadillo y Apolline Lecogne

Con el apoyo musical del cuarteto Nicolas Marty, Anna Wolozyn y Thierry Accard

Director de escena: Ruben Trouillet

Tendrán lugar dos representaciones: el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 20.00 horas. Cita en la recepción del Memorial de Verdún.

La representación tendrá lugar al aire libre, en el pueblo destruido de Fleury-devant-Douaumont. Se ruega traer ropa adecuada para el exterior.

Se recomienda encarecidamente reservar en línea.

