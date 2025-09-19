Théâtre QUAND TU DORS. Amiens

14 place Vogel Amiens Somme

Début : 2025-09-19 16:00:00

fin : 2025-09-20 16:20:00

2025-09-19

Fanchon Guillevic

Compagnie ROSE BRUINE

Pour le spectacle à venir, je rêve une déambulation nocturne et intimiste réservée aux adultes, une création en théâtre d’ombres. À ce jour, j’imagine un parcours d’abord composé à partir d’éléments repérés en rue puis complété par des modules, des mobiles et des silhouettes à découvrir tout au long du chemin.

Cette fois, je pars en quête de récits de La Nuit. La nuit qui m’interpelle, me plaît autant qu’elle me préoccupe, est celle qu’éprouve quotidiennement les humains qui m’entourent ; au cœur de cette pénombre où terreur, douceur, ultraviolences et extramerveilles se jouent sous le même ciel étoilé. Quand tu dors, qui vit ? Quand tu dors, qui meurt ?

Quand tu dors, qui veille? 0 .

14 place Vogel Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com

