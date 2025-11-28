THÉÂTRE QUAND VIENDRA LA VAGUE Cassagnabère-Tournas

THÉÂTRE QUAND VIENDRA LA VAGUE

SALLE DES FÊTES Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Fable écologiste et apocalyptique de Alice Zeniter

Une comédie humaine aux allures de Jugement Dernier.

Le déferlement d’une vague bouleverse l’écosystème d’une petite île et menace de frapper de plus belle. Avec humour, la pièce oscille entre jeu réaliste et fiction eschatologique.

Qui survivra à la mystérieuse crue ?

Qui mérite d’être sauvé ?…

Théâtre intimiste à partir de 10 ans.

Places limitées, réservation conseillée .

SALLE DES FÊTES Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie bblanc.blancb@orange.fr

English :

Ecological and apocalyptic fable by Alice Zeniter

German :

Ökologische und apokalyptische Fabel von Alice Zeniter

Italiano :

Una favola ecologica e apocalittica di Alice Zeniter

Espanol :

Una fábula ecológica y apocalíptica de Alice Zeniter

