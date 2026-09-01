Théâtre Quand viendra la vague Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen
mardi 29 septembre 2026 · Salle Marcel Baudry · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Théâtre Quand viendra la vague Mardis de Baudry
Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29 21:40:00
Date(s) :
2026-09-29
Une fable écologique écrite par Alice Zeniter et mise en scène par Clara Chamoux Collectif Réplicantes.
Au sommet d’un rocher, Mathéo et Letizia voient les eaux monter. Pour tromper l’attente, ils se lancent dans un jeu d’anticipation qui méritera d’être sauvé lorsque la vague arrivera ?
Avec humour, poésie et une pointe d’absurde, cette fable apocalyptique interroge notre rapport à l’autre et au monde. Qui choisir de sauver ?
Comment faire société face à l’urgence climatique ?
Peut-on pardonner et accueillir ceux qui nous ont blessés ?
Une pièce sensible et percutante qui, sans jamais moraliser, nous invite à réfléchir à nos choix, nos contradictions et notre humanité face à un monde en pleine mutation.
Placement libre. Places assises.
Tout public à partir de 8 ans.
Ouverture de la billetterie à compter du samedi 5 septembre.
En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou sur notre site internet.
Billet non échangeable et non remboursable. .
Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44
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English :
L’événement Théâtre Quand viendra la vague Mardis de Baudry Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
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