Théâtre Quand viendra la vague Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Théâtre Quand viendra la vague

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23

Entre jeu d’anticipation et vision réaliste d’une possible fin du monde, Quand viendra la vague orchestre une lente montée des eaux sur une petite île.

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

Somewhere between a game of anticipation and a realistic vision of a possible end of the world, When the Wave Comes orchestrates a slow rise of the waters on a small island.

L’événement Théâtre Quand viendra la vague Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Trièves