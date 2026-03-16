Théâtre Quand viendra la vague Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Théâtre Quand viendra la vague Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy jeudi 21 mai 2026.
Théâtre Quand viendra la vague
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-22 21:30:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23
Entre jeu d’anticipation et vision réaliste d’une possible fin du monde, Quand viendra la vague orchestre une lente montée des eaux sur une petite île.
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
Somewhere between a game of anticipation and a realistic vision of a possible end of the world, When the Wave Comes orchestrates a slow rise of the waters on a small island.
L’événement Théâtre Quand viendra la vague Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Trièves