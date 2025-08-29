Théâtre Quatorze farce macabre ! Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Le 28 juin 1914, l’été s’annonce chaud et agréable, l’Europe est en paix et la grande majorité de ses dirigeants souhaite qu’il en reste ainsi encore longtemps. Mais ce même jour, à Sarajevo, un jeune étudiant assassine le prince héritier de l’empire d’Autriche-Hongrie, l’archiduc François-Ferdinand, le fameux ! Et 38 jours plus tard, c’est la guerre, la grande !

Deux comédiens s’emparent de cette terrible et surprenante affaire, plongent la tête la première dans l’infernal mécanisme des jeux d’alliances qui opérèrent en juillet 14 et nous en révèlent ainsi toute la cruelle absurdité.

À partir de 13 ans Durée 1h130

2 séances 10h / 14h

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

