Théâtre « Quatorze (farce macabre!) » Saint-Valery-en-Caux

Théâtre « Quatorze (farce macabre!) » Saint-Valery-en-Caux mercredi 8 avril 2026.

Théâtre « Quatorze (farce macabre!) »

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2026-04-08 20:00:00

2026-04-08

Théâtre « Quatorze (farce macabre!) »

Expliquer les causes de la Première Guerre mondiale en une heure ? Impossible direz-vous mais c’est pourtant le défi que vont relever avec virtuosité deux comédiens.

De l’assassinat le 28 juin 1914 de l’archiduc François-Ferdinand à la déclaration de guerre 28 jours plus tard, ils plongent avec un humour parfois grinçant dans l’infernal mécanisme des jeux d’alliances pour révéler l’envers du décor et toute sa cruelle absurdité.

Un spectacle à la fois sérieux et drôle d’une redoutable actualité.

A 20h00

Durée 1H

Tarifs B

12 ans + .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

