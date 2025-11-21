Théâtre Quatorze, farce macabre ! Rue des trois frères Nadeau Surgères
Théâtre Quatorze, farce macabre ! Rue des trois frères Nadeau Surgères vendredi 21 novembre 2025.
Théâtre Quatorze, farce macabre !
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-11-21 20:30:00
2025-11-21
Venez assister à la représentation de Quatorze, Frace Macabre ! De La Maison Serfouette.
Les causes de la guerre 14 en 1 heure ! Et en riant. Jaune. Très jaune.
A partir de 12 ans.
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com
English :
Come and see Quatorze, Frace Macabre! By La Maison Serfouette.
The causes of WW14 in 1 hour! And laugh. Yellow. Very yellow.
Ages 12 and up.
German :
Besuchen Sie die Aufführung von Quatorze, Frace Macabre! Von La Maison Serfouette.
Die Ursachen des Krieges 14 in einer Stunde! Und dabei lachen. Gelb. Sehr gelb.
Ab 12 Jahren.
Italiano :
Venite a vedere Quatorze, Frace Macabre! Di La Maison Serfouette.
Le cause della Prima Guerra Mondiale in 1 ora! E ridendo. Giallo. Molto giallo.
Dai 12 anni in su.
Espanol :
¡Venga a ver Quatorze, Frace Macabre! De La Maison Serfouette.
¡Las causas de la Primera Guerra Mundial en 1 hora! Y riendo. Amarillo. Muy amarillo.
A partir de 12 años.
L’événement Théâtre Quatorze, farce macabre ! Surgères a été mis à jour le 2025-08-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin