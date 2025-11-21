Théâtre Quatorze, farce macabre ! Rue des trois frères Nadeau Surgères

Théâtre Quatorze, farce macabre !

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

Venez assister à la représentation de Quatorze, Frace Macabre ! De La Maison Serfouette.

Les causes de la guerre 14 en 1 heure ! Et en riant. Jaune. Très jaune.

A partir de 12 ans.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

Come and see Quatorze, Frace Macabre! By La Maison Serfouette.

The causes of WW14 in 1 hour! And laugh. Yellow. Very yellow.

Ages 12 and up.

German :

Besuchen Sie die Aufführung von Quatorze, Frace Macabre! Von La Maison Serfouette.

Die Ursachen des Krieges 14 in einer Stunde! Und dabei lachen. Gelb. Sehr gelb.

Ab 12 Jahren.

Italiano :

Venite a vedere Quatorze, Frace Macabre! Di La Maison Serfouette.

Le cause della Prima Guerra Mondiale in 1 ora! E ridendo. Giallo. Molto giallo.

Dai 12 anni in su.

Espanol :

¡Venga a ver Quatorze, Frace Macabre! De La Maison Serfouette.

¡Las causas de la Primera Guerra Mundial en 1 hora! Y riendo. Amarillo. Muy amarillo.

A partir de 12 años.

