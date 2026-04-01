Théâtre Que la noce commence Centre Culturel du Coglais Les Portes du Coglais

Les Portes du Coglais

Théâtre Que la noce commence

Centre Culturel du Coglais 1 Rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Venez assister aux représentations de la pièce de théâtre Que la noce commence ! interprété par la Mélanienne Théâtre.

Une équipe de télévision se rend près d’une usine désaffectée, afin d’enquêter sur les phénomènes paranormaux

Remonte alors à la mémoire d’un ancien village reculé en 1953, alors que le régime soviétique abat son joug sur le pays, les habitants cherchent à marier deux jeunes amants.

À la mort de Staline, une semaine de deuil national est imposée, compromettant donc le mariage.

Bravant cette interdiction, les habitants du village décident tout de même de célébrer la noce…

Mise en scène de Thierry Beucher. .

Centre Culturel du Coglais 1 Rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 46 12 15

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L’événement Théâtre Que la noce commence Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne