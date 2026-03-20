Théâtre Quel chantier par Les AJT de Monthureux-Le-Sec au Casino JOA

CASINO JOA Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Tout public

20h30 Théâtre Quel chantier par Les AJT de Monthureux-Le-Sec. Plongez dans les aventures d’Olivier et Viviane face à des travaux délirants, des artisans farfelus et une voisine envahissante. Rires à gogo… la maison verra-t-elle le jour?? Au Casino JOA.

Résa au 03 29 08 57 40 (du lun. au ven. de 18h30 à 20h) et/ou sur place. Tarif 10€ adultes 3€ pour les enfants de 6à 12 ans. .

CASINO JOA Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 29 08 57 40

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English :

L’événement Théâtre Quel chantier par Les AJT de Monthureux-Le-Sec au Casino JOA Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains