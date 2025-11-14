Théâtre Quelque part dans les ronces Bibliothèque Bésayes

Théâtre Quelque part dans les ronces

Bibliothèque 7 rue de la Liberté Bésayes Drôme

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Marie-Noëlle Bat a inlassablement sillonné les routes d’Ardèche entre 1935 et 1981 pour accompagner des naissances.

Aujourd’hui, Thomas Ostermann vient partager son admiration pour cette femme et pour cette profession.

Bibliothèque 7 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque.besayes26@laposte.net

English :

Between 1935 and 1981, Marie-Noëlle Bat tirelessly travelled the roads of the Ardèche region to accompany births.

Today, Thomas Ostermann shares his admiration for this woman and her profession.

German :

Marie-Noëlle Bat war zwischen 1935 und 1981 unermüdlich auf den Straßen der Ardèche unterwegs, um Geburten zu begleiten.

Heute teilt Thomas Ostermann seine Bewunderung für diese Frau und diesen Beruf.

Italiano :

Marie-Noëlle Bat ha percorso instancabilmente le strade dell’Ardèche tra il 1935 e il 1981 per assistere alle nascite.

Oggi Thomas Ostermann condivide la sua ammirazione per questa donna e per la sua professione.

Espanol :

Marie-Noëlle Bat recorrió incansablemente las carreteras de Ardèche entre 1935 y 1981 para atender partos.

Hoy, Thomas Ostermann comparte su admiración por esta mujer y su profesión.

