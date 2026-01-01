Théâtre Qui est monsieur Schmitt ? Rue de Rintru Lamballe-Armor

Théâtre Qui est monsieur Schmitt ?

Rue de Rintru Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La troupe Azad et Cie vous présente cette pièce de Sébastien Thiéry. Mise en scène par Sébastien Olivry. .

L’événement Théâtre Qui est monsieur Schmitt ? Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor