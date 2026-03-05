THÉÂTRE QUI EST MR. SCHMIDT ? Palavas-les-Flots

THÉÂTRE QUI EST MR. SCHMIDT ?

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Théâtre qui est Mr. Schmidt ? de Sébastien Thiery par la Cie la goutte d’O.

Une comédie grinçante où un couple se retrouve enfermé dans un appartement qui ne semble pas être le leur, confronté à une mystérieuse identité.

Résumé

M. et Mme Bélier sont en train de dîner dans leur appartement quand, tout à coup, le téléphone sonne. Or, les Bélier ne sont pas abonnés au téléphone. On demande un certain M. Schmitt. Les Bélier, ahuris, comprennent alors qu’ils ne se trouvent pas chez eux. Ils sont donc enfermés dans l’appartement d’un autre. Mais tout semble prouver qu’ils sont bien M. et Mme Schmitt, la panique s’installe. Le cauchemar ne fait que commencer… Qui est fou ? Qui détient la vérité ? Lui ? Les autres ? Qui est M. Schmitt ? .

+33 6 07 68 80 24 ridophiles@gmail.com

English :

Theater qui est Mr. Schmidt? by Sébastien Thiery, by Cie la goutte d?O.

A gritty comedy in which a couple find themselves locked in an apartment that doesn’t seem to be theirs, confronted by a mysterious identity.

