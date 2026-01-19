Théâtre Racine de Humani Théâtre Salle de convivialité Yquelon

Théâtre Racine de Humani Théâtre

Salle de convivialité 240-700 Rue du Pas Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03 21:15:00

Date(s) :

2026-02-03

Théâtre à partir de 10 ans.

Une histoire d’adolescence entre quête et héritage.

Anne est collégienne. Discrète et réservée, elle se sent à part mal à l’aise avec ses camarades, en conflit silencieux avec sa famille, en colère contre un monde d’adultes qui ne la comprend pas. Elle rêve de partir loin. Mais un événement inattendu va chambouler son existence. À travers un récit intime et direct, ponctué de chants telluriques, elle interroge ses origines familiales, culturelles, sociales et tente de trouver sa place entre l’héritage et la liberté d’être soi. .

Salle de convivialité 240-700 Rue du Pas Yquelon 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

