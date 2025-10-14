Théâtre Racine Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Théâtre Racine Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou mardi 14 octobre 2025.

Doué-la-Fontaine 10 Rue de Taunay Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Une histoire d’adolescence entre quête et héritage.

Jeanne est collégienne. À part à sa copine Isa, elle parle peu et cultive sa différence avec les jeunes gens de son âge. Mal dans sa peau, elle est en rupture avec le monde des adultes qu’elle découvre. En elle, bouillonne une colère sourde contre ses professeurs qui veulent la faire sortir de sa coquille, contre sa famille dont elle croit subir l’héritage comme une malédiction. Elle ne rêve que d’une chose partir loin d’ici. Et pourtant, une découverte inattendue va bouleverser son existence… Sous forme de récit traversant les époques et les personnages, la pièce embrasse la question des origines familiales, culturelles et sociales, les difficultés à s’en émanciper et à les accepter.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 14 octobre 2025 de 18h30 à 19h15 et de 14h30 à 15h15. .

English :

A story of adolescence between quest and heritage.

German :

Eine Jugendgeschichte zwischen Suche und Erbe.

Italiano :

Una storia di adolescenza, tra ricerca e patrimonio.

Espanol :

Una historia de adolescencia, entre búsqueda y herencia.

