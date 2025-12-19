Théâtre radiophonique Polar Grenadine La Compagnie des Hommes Théâtre de l’Archipel Granville

Théâtre radiophonique Polar Grenadine La Compagnie des Hommes

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-01-13 19:20:00

Date(s) :

2026-01-13

A partir de 9 ans.

Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Daniel court désormais un terrible danger…

Entre émission radiophonique, théâtre, roman graphique et cinéma, ce polar jeunesse haut en couleur nous embarque dans une aventure aux multiples rebondissements. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre radiophonique Polar Grenadine La Compagnie des Hommes

L’événement Théâtre radiophonique Polar Grenadine La Compagnie des Hommes Granville a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Granville Terre et Mer