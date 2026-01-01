Théâtre: Rapport pour une académie Combovin

Théâtre: Rapport pour une académie

Annexe de la mairie Combovin Drôme

Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

une satire sociale sur les failles de notre civilisation
Annexe de la mairie Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 38 67 06 

English :

a social satire on the flaws of our civilization

