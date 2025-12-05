Théâtre Rapport pour une académie Salle Marcel Soulier Saint-Vincent-la-Commanderie
Venez découvrir la pièce Rapport pour une académie de Frank Kafka présentée par le Théâtre Pas Sage ! Venez nombreux !
Salle Marcel Soulier Route des Écoliers Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 38 67 06 asspotart.theatrepassage@gmail.com
English :
Come and discover Frank Kafka’s play Rapport pour une académie presented by Théâtre Pas Sage! Come one, come all!
