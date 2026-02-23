Théâtre Rapport pour une académie Salle des Trinitaires Valence
Théâtre Rapport pour une académie Salle des Trinitaires Valence samedi 7 mars 2026.
Salle des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 21:30:00
2026-03-07
Une satire sociale de Franz Kafka sous forme de conférence exaltée donnée par un singe.
Salle des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 97 09 76
English :
Franz Kafka’s social satire in the form of an exalted lecture given by a monkey.
