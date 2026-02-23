Théâtre Rapport pour une académie Salle des Trinitaires Valence

Théâtre Rapport pour une académie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

2026-03-07

Une satire sociale de Franz Kafka sous forme de conférence exaltée donnée par un singe.

Salle des Trinitaires 80 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 97 09 76

English :

Franz Kafka’s social satire in the form of an exalted lecture given by a monkey.

