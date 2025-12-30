Théâtre Raymond Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne

Théâtre Raymond

Le Rex 18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Compagnie les Improsteurs

La troupe Les Improsteurs vous présente leur pièce de théâtre Raymond , le samedi 07 février à 20h30 au Rex à Château-Gontier sur Mayenne.

Ouverture des portes à 19h45.

Payant 8€, payable sur place ou en flashant le QR CODE.

Organisé par le Centre d’Accueil et d’activités de Château-Gontier. .

