Théâtre Raymond Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne

Le Rex 18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Compagnie les Improsteurs
La troupe Les Improsteurs vous présente leur pièce de théâtre Raymond , le samedi 07 février à 20h30 au Rex à Château-Gontier sur Mayenne.
Ouverture des portes à 19h45.
Payant 8€, payable sur place ou en flashant le QR CODE.
Organisé par le Centre d’Accueil et d’activités de Château-Gontier. .
Le Rex 18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 58 58 pierre.bouvet@adapei53.fr
