Théâtre Raz-de-marée et marée basse Conservatoire André Messager Montluçon

Théâtre Raz-de-marée et marée basse

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Sommes-nous étrangers au monde ? Sommes-nous étrangers aux autres ? Même ceux que nous croyons connaître et avec qui nous vivons ? Pouvons-nous être touchés au plus profond de nous-mêmes par ce qui nous est soi-disant étranger ?

.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are we strangers to the world? Are we strangers to others? Even those we think we know and live with? Can we be touched at the deepest level by what is supposedly foreign to us?

L’événement Théâtre Raz-de-marée et marée basse Montluçon a été mis à jour le 2026-02-06 par Montluçon Tourisme