Théâtre Recettes déjantées

Salle des fêtes Bresdon Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Interpréta par la troupe Au fil du Briou au profit de l’association Les Glaieuls

.

Salle des fêtes Bresdon 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 47 53 48

English :

Crazy recipes by the Au fil du Briou troupe

L’événement Théâtre Recettes déjantées Bresdon a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge