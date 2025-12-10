Théatre récit On n’a pas pris le temps de se dire au revoir

Commercy Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 21:40:00

Date(s) :

2026-01-16

Rachid Bouali est conteur de sa propre vie, et depuis 15 ans, avec humour et générosité, il a entrepris un vaste chantier raconter les évolutions du quartier populaire d’une ville des Hauts-de-France où il a vécu, en trois épisodes savoureux et hauts en couleur. Dans ce quatrième et dernier opus, il replonge dans l’histoire de de sa famille qui commence en Kabylie, bien avant sa naissance. Il se retrouve alors propulsé dans l’Histoire, la grande, et découvre comment certains événements ont conditionné sa vie de jeune français, fils d’immigré.

Face aux bulldozers qui détruisent le quartier de son enfance pour le réhabiliter, il tente de recoller les morceaux de sa mémoire, comme les pièces d’un puzzle, pour mieux comprendre qui il est.Tout public

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 23 88 omareservation@gmail.com

