Théâtre Rencontres inattendues Foyer Municipal Échillais

Théâtre Rencontres inattendues
Foyer Municipal 5 rue de l’Eglise Échillais Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
Cette année, les comédiens de la troupe du Pied en Coulisse de Saint Hippolyte proposent un spectacle original, composé de quatre courtes pièces de 25 minutes, écrites par Jean-Pierre AUDIER.
Foyer Municipal 5 rue de l'Eglise Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Theatre: Unexpected Encounters
This year, the actors of the Pied en Coulisse theatre company from Saint Hippolyte are presenting an original show consisting of four short 25-minute plays written by Jean-Pierre Audier.
