Théâtre Rencontres inattendues Foyer Municipal Échillais

Théâtre Rencontres inattendues

Foyer Municipal 5 rue de l’Eglise Échillais Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Cette année, les comédiens de la troupe du Pied en Coulisse de Saint Hippolyte proposent un spectacle original, composé de quatre courtes pièces de 25 minutes, écrites par Jean-Pierre AUDIER.

Foyer Municipal 5 rue de l’Eglise Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 97 02 66 clesechillais@mailo.com

English : Theatre: Unexpected Encounters

This year, the actors of the Pied en Coulisse theatre company from Saint Hippolyte are presenting an original show consisting of four short 25-minute plays written by Jean-Pierre Audier.

