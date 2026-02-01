Théâtre repas Les Increvables Cerzat
Théâtre repas Les Increvables Cerzat dimanche 22 février 2026.
Théâtre repas Les Increvables
Cerzat Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Repas et théâtre
Début : 2026-02-22 11:30:00
fin : 2026-02-22 16:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Le comité des fêtes de Cerzat accueille Les Increvables avec leur nouveau spectacle: L’arnaque est dans le pré
Repas/théâtre à partir de 11h30.
Cerzat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 97 70 28
English :
The Cerzat Festival Committee welcomes Les Increvables with their new show: L’arnaque est dans le pré
Meal/theater from 11:30 a.m.
