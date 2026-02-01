Théâtre repas Les Increvables

Cerzat Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Repas et théâtre

Début : 2026-02-22 11:30:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

2026-02-22

Le comité des fêtes de Cerzat accueille Les Increvables avec leur nouveau spectacle: L’arnaque est dans le pré

Repas/théâtre à partir de 11h30.

Cerzat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 97 70 28

English :

The Cerzat Festival Committee welcomes Les Increvables with their new show: L’arnaque est dans le pré

Meal/theater from 11:30 a.m.

