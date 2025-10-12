THÉÂTRE REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES Langres
Théâtre Michel-Humbert Langres
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14
Organisé par la Compagnie du Plat'ô
Quatre petites pièces de théâtre comiques pour le divertissement de tous.
– Fou de foot
– Auprès de ma blonde
– L'hôpital s'amuse
– Cède bonne à tout faire
Mises en scène: Jérôme Hudeley
Tout public
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 14 90 86 mcngay.are@orange.fr
