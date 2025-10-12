Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

THÉÂTRE REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES Langres

THÉÂTRE REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES Langres samedi 13 décembre 2025.

THÉÂTRE REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14

Tout public
Organisé par la Compagnie du Plat’ô
Quatre petites pièces de théâtre comiques pour le divertissement de tous.
– Fou de foot
– Auprès de ma blonde
– L’hôpital s’amuse
– Cède bonne à tout faire
Mises en scène: Jérôme Hudeley
Tout public   .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 14 90 86  mcngay.are@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement THÉÂTRE REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES Langres a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne du Pays de Langres