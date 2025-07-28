Théâtre requin velours Île du Saulcy Metz

Théâtre requin velours

Île du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:30:00

Date(s) :

2026-03-19 2026-03-20

Un été, Roxane est victime d’un viol.

Le soir même, elle rencontre Joy et Kenza, les « Loubardes », qui deviennent ses amies.

Avec leur soutien, Roxane tente d’obtenir réparation par le récit, le rêve et la fiction.

Elle devient ensuite travailleuse du sexe et, peu à peu, se transforme en requin et renverse la violence.

C’est l’histoire d’une quête de réparation.Tout public

.

Île du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

English :

One summer, Roxane is raped.

That same evening, she meets Joy and Kenza, the « Loubardes », who become her friends.

With their support, Roxane tries to make amends through stories, dreams and fiction.

She then becomes a sex worker and, little by little, transforms herself into a shark and turns violence on its head.

This is the story of a quest for reparation.

German :

Eines Sommers wird Roxane Opfer einer Vergewaltigung.

Am selben Abend lernt sie Joy und Kenza, die « Loubardes », kennen, die ihre Freundinnen werden.

Mit ihrer Unterstützung versucht Roxane, durch Erzählen, Träumen und Fiktionen eine Wiedergutmachung zu erreichen.

Später wird sie Sexarbeiterin und verwandelt sich nach und nach in einen Hai und kehrt die Gewalt um.

Dies ist die Geschichte einer Suche nach Wiedergutmachung.

Italiano :

Un’estate, Roxane viene violentata.

La sera stessa incontra Joy e Kenza, le « Loubardes », che diventano sue amiche.

Con il loro sostegno, Roxane cerca di trovare un rimedio attraverso la narrazione, i sogni e la finzione.

Diventa una lavoratrice del sesso e, a poco a poco, si trasforma in uno squalo e ribalta la violenza.

Questa è la storia di una ricerca di riparazione.

Espanol :

Un verano, Roxane es violada.

Esa misma noche conoce a Joy y Kenza, las « Loubardes », que se convierten en sus amigas.

Con su apoyo, Roxane intenta buscar reparación a través de la narración, los sueños y la ficción.

Se convierte entonces en trabajadora del sexo y, poco a poco, se transforma en tiburón y le da la vuelta a la violencia.

Esta es la historia de una búsqueda de reparación.

L’événement Théâtre requin velours Metz a été mis à jour le 2025-08-28 par AGENCE INSPIRE METZ