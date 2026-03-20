Théâtre Résistantes 39-45 de Magalie KUCERA Brémaud Réquista
Théâtre Résistantes 39-45 de Magalie KUCERA Brémaud Réquista samedi 4 avril 2026.
Théâtre Résistantes 39-45 de Magalie KUCERA Brémaud
Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation libre mais nécessaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Une parole forte pour faire revivre celles que l’Histoire a trop longtemps laissées dans l’ombre.
À travers le spectacle Résistantes 39-45, Magalie KUCERA Brémaud donne voix à des femmes engagées dans la Résistance. Figures connues ou anonymes, elles racontent leur courage, leurs choix et leur combat pour la liberté.
Entre récit historique et interprétation sensible, cette forme à mi-chemin entre théâtre et conférence fait émerger des destins bouleversants, ancrés dans la réalité de la Seconde Guerre mondiale.
Un moment à la fois instructif et incarné, qui éclaire autrement cette période et rend hommage à ces héroïnes discrètes.
Une soirée proposée par l’association Fractale .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 61 30 95 32
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English :
A strong voice to bring back to life those whom history has left in the shadows for too long.
L’événement Théâtre Résistantes 39-45 de Magalie KUCERA Brémaud Réquista a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)