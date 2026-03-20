Théâtre Résistantes 39-45 de Magalie KUCERA Brémaud

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre mais nécessaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une parole forte pour faire revivre celles que l’Histoire a trop longtemps laissées dans l’ombre.

À travers le spectacle Résistantes 39-45, Magalie KUCERA Brémaud donne voix à des femmes engagées dans la Résistance. Figures connues ou anonymes, elles racontent leur courage, leurs choix et leur combat pour la liberté.

Entre récit historique et interprétation sensible, cette forme à mi-chemin entre théâtre et conférence fait émerger des destins bouleversants, ancrés dans la réalité de la Seconde Guerre mondiale.

Un moment à la fois instructif et incarné, qui éclaire autrement cette période et rend hommage à ces héroïnes discrètes.

Une soirée proposée par l’association Fractale .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 61 30 95 32

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English :

A strong voice to bring back to life those whom history has left in the shadows for too long.

L’événement Théâtre Résistantes 39-45 de Magalie KUCERA Brémaud Réquista a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)